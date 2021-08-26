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«Комментарии излишни, счёт на табло». Готовец — о поражении Беларуси в матче с Польшей

«Комментарии излишни, счёт на табло». Готовец — о поражении Беларуси в матче с Польшей
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Защитник сборной Беларуси Кирилл Готовец прокомментировал поражение в матче со сборной Польши (0:1) в рамках финальной олимпийской квалификации — 2022, которая проходит в Словакии.

«Тут комментарии излишни, счёт на табло. Надо отдать должное вратарю соперника, он великолепно сыграл.

Мы ждали, что сборная Польши будет больше играть от обороны, выжидать свои моменты, что по итогу и получилось», — приводит слова Готовца «Белорусский хоккей».

Напомним, участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай), примут 3 победителя из трёх квалификационных групп.

Сборная Беларуси выступает в группе с Польшей, Австрией и Словакией. Следующую игру белорусы проведут завтра, 27 августа, с австрийской командой. Начало — в 16:15 мск.

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