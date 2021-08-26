Вудкрофт: вратарь Польши провёл блестящий матч. У нас были шансы, но творилось безумие

Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча со сборной Польши (0:1) в рамках олимпийской квалификации.
«Поздравляю сборную Польши с победой. Наша команда сегодня создала достаточное количество опасности на льду, в первую очередь, чтобы забросить. Но, как вы видите, в итоге игра сложилась совсем по-другому.
В первую очередь вратарь соперника провёл блестящий матч. Временами мы слишком сильно увлекались прессингом, что выглядело логично по сценарию сегодняшнего матча. У нас было очень много возможностей, чтобы показать себя, но творилось безумие. В результате получилось то, что получилось. Соперник сыграл очень дисциплинированно в обороне, и мы не смогли найти возможностей огорчить стража ворот соперника», — приводит слова Вудкрофта «БХ».
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