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Старшинов — о Шадрине: это большая утрата. У него был рак, коронавирус его доконал

Старшинов — о Шадрине: это большая утрата. У него был рак, коронавирус его доконал
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Почётный президент «Спартака» Вячеслав Старшинов рассказал о двукратном олимпийском чемпионе, пятикратном чемпионе мира и трёхкратном чемпионе СССР Владимире Шадрине, который скончался на 74-м году жизни.

«Он был прекрасным человеком, прекрасно знающим своё дело, очень справедливым, вёл честную, спортивную борьбу. Большой истинный друг, с которым можно было пойти в огонь и воду. Это большая утрата.

Что касается игры, то мы были с ним одного амплуа – оба центральные нападающие. Больше я ему подавал пример, так как был старше его. У нас был такой тандем, почему и обыгрывали ЦСКА, который был тогда почти непобедимым. Мы доверяли, помогали друг другу.

Он лежал в больнице, общаться с ним было сложно, в основном только по телефону. У него был рак, коронавирус его доконал», – цитирует Старшинова ТАСС.

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