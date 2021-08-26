Старшинов — о Шадрине: это большая утрата. У него был рак, коронавирус его доконал

Почётный президент «Спартака» Вячеслав Старшинов рассказал о двукратном олимпийском чемпионе, пятикратном чемпионе мира и трёхкратном чемпионе СССР Владимире Шадрине, который скончался на 74-м году жизни.



«Он был прекрасным человеком, прекрасно знающим своё дело, очень справедливым, вёл честную, спортивную борьбу. Большой истинный друг, с которым можно было пойти в огонь и воду. Это большая утрата.



Что касается игры, то мы были с ним одного амплуа – оба центральные нападающие. Больше я ему подавал пример, так как был старше его. У нас был такой тандем, почему и обыгрывали ЦСКА, который был тогда почти непобедимым. Мы доверяли, помогали друг другу.



Он лежал в больнице, общаться с ним было сложно, в основном только по телефону. У него был рак, коронавирус его доконал», – цитирует Старшинова ТАСС.

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