ЦСКА и «Спартак» сыграют в матче за пятое место на Кубке мэра Москвы

Московские ЦСКА и «Спартак» 28 августа сыграют в матче за пятое место на Кубке мэра Москвы. Встреча начнётся в 10:00 мск.
На групповом этапе армейцы играли в группе A, где уступили в обоих матчах: сначала московскому «Динамо» (2:3), затем «Амуру» с тем же счётом.
«Спартак» принимал участие в группе B: в первом матче турнира красно-белые обыграли подольский «Витязь» (2:1), во втором крупно уступили «Куньлунь Ред Стар» (3:9).
В финальном туре итоговое положение команд в группе B решалось матчем «Витязь» — «Куньлунь», где подольский клуб обыграл соперника со счётом 4:2. Однако для выхода в финал этого не хватило.
Таким образом, в финале от группы B сыграет «Куньлунь», в матче за третье место — «Витязь». Соперники по этим играм будут известны по итогам встречи «Динамо» — «Амур».
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