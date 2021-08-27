Шарангович: я капитан на льду. В раздевалке больше за это отвечают Стась и Бэйлен

Капитан сборной Беларуси Егор Шарангович поделился мнением об игре с Австрией в рамках олимпийской квалификации на ОИ-2022 (5:2).
«Первый период мы начали не очень. Главное, что у нас получилось выйти на второй период как команда и доказать, что мы можем играть лучше. Вышли одним целым, получилось забросить первый гол, все поверили в себя и сумели переломить эту игру.
Каково быть капитаном? На самом деле я капитаном больше являюсь на льду, в раздевалке больше за это отвечают Андрей Стась и Ник Бэйлен, которые больше говорят командных слов, настраивают коллектив. Внутри раздевалки я просто молчу», — цитирует Шаранговича «Белорусский хоккей».
Напомним, участие в Олимпийских играх, которые пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине (Китай), примут 3 победителя из трёх квалификационных групп.
- 27 августа 2021
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