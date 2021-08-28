А. Свечников — о мечтах: Олимпийские игры и Кубок Стэнли. Ещё хочу поиграть с братом
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Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников ответил на вопрос о своих мечтах.
«Безусловно, у меня есть две мечты: выиграть Олимпийские игры и Кубок Стэнли.
Ещё хотелось бы поиграть в одной команде со своим братом (Евгением Свечниковым. — Прим. «Чемпионата»). Дай бог, чтобы она сбылась», — приводит слова Свечникова группа «Канал НХЛ» во «Вконтакте».
Ранее «Каролина Харрикейнз» объявила о подписании долгосрочного контракта с нападающим Андреем Свечниковым. Соглашение с 21-летним российским хоккеистом рассчитано сроком на восемь лет. Общая сумма сделки составит $ 62 млн. Кэпхит — $ 7,75 млн в год.
Евгений Свечников подпишет пробный контракт с «Виннипег Джетс» и пройдёт тренировочный лагерь с «Джетс».
Новость по темеЕвгений Свечников подпишет пробный контракт с «Виннипегом»
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