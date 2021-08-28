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Романов — о разговоре с Дюшармом: из дома от дедушки и папы больше критики прилетает

Романов — о разговоре с Дюшармом: из дома от дедушки и папы больше критики прилетает
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Защитник «Монреаль Канадиенс» Александр Романов рассказал о разговоре с главным тренером Домиником Дюшармом и генеральным менеджером Марком Бержевеном после завершения сезона.

«Как такового общего собрания не было. Просто главный тренер вызывал каждого игрока к себе. И потом генменеджер тоже вызывал каждого к себе. Сказали пересматривать свои моменты, анализировать свою игру, чтобы, не задумываясь, принимать на льду верные решения.

Вообще из дома от дедушки (Зинэтулы Билялетдинова. — Прим. «Чемпионата») и папы мне намного больше критики прилетает. Но я понял, что нужно прислушиваться ко всем, но затем собирать всё воедино и пускать в нужное русло», — приводит слова Романова канал «Черкас Атлант» в Youtube.

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