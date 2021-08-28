Главный тренер сборной Австрии прокомментировал поражение от Беларуси в квалификации ОИ

Главный тренер сборной Австрии Роджер Бадер прокомментировал поражение от Беларуси (2:5) в квалификации Олимпийских игр — 2022, которые пройдут в Пекине (Китай).



«Я не знаю, что произошло во втором периоде. Обычно, если вы допускаете 10 бросков по своим воротам за период, то это неплохо, а даже если вы позволяете забить три гола, то это больше, чем обычно. Но почему-то мы пропустили пять шайб. Конечно, у сборной Беларуси есть хорошие снайперы, они этим подзаряжались и набирали обороты.



Пятый гол в конце периода был особенно разрушительным. Нам действительно было трудно вернуться в игру. Трудно сказать, что произошло. Мне нужно будет посмотреть видео», – цитирует Бадера Международная федерация хоккея (IIHF).

Напомним, австрийцы вели после первого периода со счётом 2:0.