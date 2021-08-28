Лямся: последний матч предсезонки, хоккеисты старались избежать мощной силовой борьбы

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал поражение от магнитогорского «Металлурга» в контрольном матче (2:5).
«Сегодня был последний предсезонный матч, поэтому очевидно, что хоккеисты старались избежать мощной силовой борьбы, чтобы исключить травмы. Игра проходила в достаточно мягкой манере. Ключевое для нас — это возвращение Маннинена и Гранлунда.
Последнюю неделю мы играли практически в одних сочетаниях, поэтому наша молодёжь сегодня была энергически опустошена. К началу следующей недели у нас будет уже обновлённая команда, потому что к нам присоединятся те, кто был травмирован или играл за сборные. Хохрякову, Картаеву, Тихонову потребуется чуть больше времени, чтобы вернуться в строй.
Я верю в то, что Юха будет полностью готов к сезону. Каждый день он хорошо тренируется, очень опытный вратарь. Не стоит забывать, что у него были непростые матчи с очень хорошими соперниками на предсезонке», – цитирует специалиста официальный сайт КХЛ.
Новый сезон КХЛ начнётся 1 сентября матчем «Авангард» – ЦСКА.
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