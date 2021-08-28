Е. Бирюков: считаю, «Салават» неплохо подготовился к чемпионату, мы хорошо поработали

Защитник «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков прокомментировал поражение от «Металлурга» (2:5) в контрольном матче.



«Не совсем удачно для нас сложился этот матч. В первом периоде совершили очень много ошибок, во втором вроде бы добавили, но потом пропустили необязательные шайбы и проиграли.



Сегодня проиграли заслуженно. А в Казани неплохие матчи были, проиграли в одну шайбу, были шансы выиграть. Но ничего страшного, хорошо, что это предсезонка. Сделаем выводы и улучшим свою игру.



Считаю, мы неплохо подготовились к чемпионату, хорошо поработали. Мне кажется, надо внести небольшие коррективы, какие-то мелочи доработать – и всё будет нормально. Безусловно, есть изменения. Начали играть активно, прессинговать соперника, стараться ничего не дать противнику сделать. Есть и другие новшества, это рабочие моменты.



Возрастной состав? Тренерам виднее. Я считаю, у нас хороший коллектив, огромный потенциал. Мне кажется, мы вообще ни один матч не сыграли в оптимальном составе. Были и есть травмы. В это время, которое осталось до чемпионата, надо подлечиться всем и в полном составе выходить на первый матч сезона», – цитирует Бирюкова официальный сайт «Салавата».

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