Брагин — о новых правилах: говорят, специалисты разберутся. Но Омск забил после проброса

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Авангардом» в контрольном матче на предсезонном турнире в Петербурге.
«Хороший заключительный матч турнира, серьёзный соперник. Все хотели выиграть. Отличный матч перед регуляркой, вскрылись и проблемы какие-то, и хорошие качества увидели. Важно, что мы выиграли эту встречу.
Итоги турнира? Сегодня был показательный матч. Думаю, СКА подходит к регулярке в неплохом тонусе, в плане тактики тоже всё неплохо. По новым правилам нельзя брать просмотр в конце основного времени? Ну, говорят, что там наверху специалисты очень квалифицированные, они разберутся. Но сегодня, конечно… Был проброс у «Авангарда», его не фиксируют, а мы пропускаем гол. Ну бывает, ничего страшного.
Всего три гола в равных составах за турнир? Непростое дело «5 на 5» забивать, будем работать над этим», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 28 августа 2021
-
22:19
-
22:00
-
21:38
-
21:34
-
21:30
-
21:12
-
21:09
-
21:07
-
21:06
-
20:55
-
20:34
-
20:21
-
20:00
-
19:39
-
19:36
-
19:20
-
19:03
-
18:45
-
18:25
-
18:07
-
17:50
-
17:34
-
17:17
-
17:00
-
16:40
-
16:21
-
16:11
-
15:55
-
15:35
-
15:13
-
14:53
-
14:31
-
14:10
-
13:35
-
13:12