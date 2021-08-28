Брагин — о новых правилах: говорят, специалисты разберутся. Но Омск забил после проброса

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Авангардом» в контрольном матче на предсезонном турнире в Петербурге.



«Хороший заключительный матч турнира, серьёзный соперник. Все хотели выиграть. Отличный матч перед регуляркой, вскрылись и проблемы какие-то, и хорошие качества увидели. Важно, что мы выиграли эту встречу.



Итоги турнира? Сегодня был показательный матч. Думаю, СКА подходит к регулярке в неплохом тонусе, в плане тактики тоже всё неплохо. По новым правилам нельзя брать просмотр в конце основного времени? Ну, говорят, что там наверху специалисты очень квалифицированные, они разберутся. Но сегодня, конечно… Был проброс у «Авангарда», его не фиксируют, а мы пропускаем гол. Ну бывает, ничего страшного.



Всего три гола в равных составах за турнир? Непростое дело «5 на 5» забивать, будем работать над этим», – передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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