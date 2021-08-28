Нападающий «Сочи» Ильин: по летним матчам нельзя делать глобальных выводов

Нападающий «Сочи» Даниил Ильин поделился мнением об игре команды в предсезонных матчах.



«Я бы не стал делать большую трагедию из того, что нам сложно даются предсезонные матчи. Мы прошли тяжелую предсезонку, не всегда хватало хладнокровия. Желания много, и иногда это желание нас захлёстывало. Часто принимали неверные решения, делали лишние передачи, «не доедали» моменты на пятаке. В сезоне мы должны сыграть намного лучше. Я с оптимизмом смотрю вперед.



Паникуют болельщики? Я понимаю. Неприятно, что у нас много поражений в августе. Никто не любит проигрывать. Нам тоже не нравится, что смогли лишь в одном матче на предсезонке победить. Но никто не собирается отчаиваться и посыпать голову пеплом. Впереди длинный сезон. Совсем мало времени осталось до начала чемпионата, некогда унывать и расстраиваться. Сейчас вернёмся домой, чуть переведем дух и начнём сезон.



Мы же ни одной игры не сыграли в оптимальном составе. Кто-то травмирован, кто-то болен, кто-то в сборной играет. Когда все будут в строю, мы точно станем сильнее.



Что вселяет оптимизм? Опыт, прежде всего. Я не первый год играю в КХЛ, видел самые разные предсезонки. И когда команда много побеждала и когда много проигрывала. По летним матчам нельзя делать глобальных выводов. Сколько было случаев, когда кто-то становился чемпионом предсезонки, а затем проваливался в чемпионате! Поэтому я для себя решил, что летние результаты – это дело десятое.



Да, у нас проблема с реализацией моментов, было бы глупо ее не замечать. Но мы много работаем, чтобы исправить ошибки. Паниковать не надо, паника не лучший вариант в работе. Надо ко всему относиться с холодной головой. Повторю: мы сами недовольны тем, что много проиграли на предсезонке. Работаем, смотрим много видео, анализируем игру, разговариваем с тренерским штабом и между собой. Держим руку на пульсе. Могу сказать болельщикам: мы будем биться», – цитирует Ильина официальный сайт клуба.