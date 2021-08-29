У Котканиеми случился конфликт с руководством «Монреаля» по ходу финала Кубка Стэнли-2021

У нападающего «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми случился конфликт с руководством команды.



Как сообщает в «твиттере» журналист Даррен Дрегер, у 21-летнего хоккеиста был недоволен тем, что оказался в запасе по ходу финальной серии Кубка Стэнли с «Тампой». Именно поэтому он не торопился подписывать новый контракт с клубом.



Напомним, ранее стало известно, что «Каролина» сделала контрактное предложение Котканиеми. Она предлагает форварду контракт на один год с заработной платой $ 6,1 млн и бонусом за подписание в размере $ 20. У «Монреаля» теперь есть 7 дней, чтобы повторить предложение. Если «Канадиенс» не станут сохранять его, то получат выбор в первом и третьем раунде на драфте НХЛ 2022 года в качестве компенсации от «Харрикейнз».



В прошлом сезоне Котканиеми принял участие в 56 встречах регулярного чемпионата за «Монреаль», в которых набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «1-». В 19 матчах минувшего Кубка Стэнли он совершил 8 (5+3) результативных действий.



По своему прошлому 3-летнему контракту финский форвард зарабатывал $ 3,4 млн за сезон.