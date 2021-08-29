«Каролина» сделала оффершит по 21-летнему форварду «Монреаля» Еспери Котканиеми

21-летний финский центральный нападающий «Монреаль Канадиенс» Еспери Котканиеми, находящийся в статусе ограниченно-свободного агента (RFA), получил оффершит от «Каролины Харрикейнз». Об этом сообщает пресс-служба «ураганов» на официальном сайте клуба.

«Каролина» предлагает форварду контракт на один год с заработной платой $ 6,1 млн и бонусом за подписание в размере $ 20. У «Монреаля» теперь есть 7 дней, чтобы повторить предложение. Если «Канадиенс» не решат сохранить его, то они получат выбор в первом раунде и третьем раунде на драфте НХЛ 2022 года в качестве компенсации от «Харрикейнз».

«Котканиеми принял наше предложение. Он хочет переехать в Каролину. Он видит ядро, которое мы здесь создали, и он хочет быть частью этого. Мы гордимся этим, но всё же ещё есть период ожидания. Когда вы делаете подобное предложение, вы видите уязвимую позицию. Оценив свои возможности, мы поняли, что это лучший шанс, который у нас был, чтобы заполучить игрока», — сообщил генеральный менеджер «Каролины» Дон Уодделл.

В прошлом сезоне Котканиеми принял участие в 56 встречах регулярного чемпионата за «Монреаль», в которых набрал 20 (5+15) очков при показателе полезности «1-». В 19 матчах минувшего Кубка Стэнли он совершил 8 (5+3) результативных действий.

Согласно своему прошлому 3-летнему контракту финский форвард зарабатывал $ 3,4 млн за сезон.