Шарангович: сборная Беларуси играла дружно. Это главное, хотя мы не достигли результата

Нападающий сборной Беларуси Егор Шарангович подвёл итоги отборочного матча к Олимпийским играм 2022 года со Словакией (1:2).



«Сегодня нам просто не удалось забросить вторую шайбу, словаки играли очень хорошо. Поэтому мы уступили. В то же время хочу добавить, что и наша команда играла здорово. У нас получилось создать коллектив: все бились до конца, старались добиться результата.



Как я и сказал, нам просто не удалось реализовать свои моменты, чтобы добиться результата, который мы хотели показать на этом турнире. Да, с большинством были проблемы, хотя мы смотрели много видео, разбирали соперника.



Команда смогла поразить ворота соперника только в двух периодах из девяти. Почему так случилось? Не знаю. Вся команда играла дружно. Это самое главное, хотя результата достичь не удалось», — приводит слова Шаранговича сайт ФХБ.