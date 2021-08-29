Шарангович: сборная Беларуси играла дружно. Это главное, хотя мы не достигли результата

Нападающий сборной Беларуси Егор Шарангович подвёл итоги отборочного матча к Олимпийским играм 2022 года со Словакией (1:2).
«Сегодня нам просто не удалось забросить вторую шайбу, словаки играли очень хорошо. Поэтому мы уступили. В то же время хочу добавить, что и наша команда играла здорово. У нас получилось создать коллектив: все бились до конца, старались добиться результата.
Как я и сказал, нам просто не удалось реализовать свои моменты, чтобы добиться результата, который мы хотели показать на этом турнире. Да, с большинством были проблемы, хотя мы смотрели много видео, разбирали соперника.
Команда смогла поразить ворота соперника только в двух периодах из девяти. Почему так случилось? Не знаю. Вся команда играла дружно. Это самое главное, хотя результата достичь не удалось», — приводит слова Шаранговича сайт ФХБ.
- 29 августа 2021
-
23:49
-
23:45
-
23:25
-
23:17
-
22:52
-
22:12
-
22:08
-
21:45
-
21:22
-
21:13
-
21:03
-
20:55
-
20:39
-
20:28
-
19:29
-
19:17
-
18:58
-
18:37
-
18:19
-
17:37
-
17:26
-
17:09
-
16:58
-
16:39
-
16:17
-
15:20
-
15:12
-
14:04
-
13:57
-
13:54
-
13:34
-
13:27
-
12:45
-
12:21
-
12:12