Скабелка объявил капитана и его ассистентов в «Локомотиве»

Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка рассказал о готовности команды к сезону.

«Многие говорят и пишут, что «Локомотив» – главный фаворит Запада? У нас уже достаточно опытная команда. Даже молодые ребята поднабрались опыта. Думаю, что такой внешний фактор не будет играть определяющей роли.



Капитаном команды будет Алексей Марченко, ассистенты – Егор Аверин и Максим Осипов.



Большинство? Мы работаем над этим, мы поменяли сочетания. Проблема большинства нас тоже волновала, мы были недовольны им, сделаем всё, чтобы исправить ситуацию в этом сезоне», – цитирует Скабелку официальный сайт «Локомотива».

Напомним, что «Локомотив» начнёт новый сезон домашней серией. 2 сентября железнодорожники сыграют с рижским «Динамо».