Скабелка объявил капитана и его ассистентов в «Локомотиве»
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Главный тренер «Локомотива» Андрей Скабелка рассказал о готовности команды к сезону.
«Многие говорят и пишут, что «Локомотив» – главный фаворит Запада? У нас уже достаточно опытная команда. Даже молодые ребята поднабрались опыта. Думаю, что такой внешний фактор не будет играть определяющей роли.
Капитаном команды будет Алексей Марченко, ассистенты – Егор Аверин и Максим Осипов.
Большинство? Мы работаем над этим, мы поменяли сочетания. Проблема большинства нас тоже волновала, мы были недовольны им, сделаем всё, чтобы исправить ситуацию в этом сезоне», – цитирует Скабелку официальный сайт «Локомотива».
Напомним, что «Локомотив» начнёт новый сезон домашней серией. 2 сентября железнодорожники сыграют с рижским «Динамо».
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