Каменский: доверие молодым всегда радует, так что курс СКА вызывает уважение

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский рассказал, что его порадовало летом.

«Мы видим очень много доверия молодым игрокам. Посмотрите на СКА, «Ак Барс», «Локомотив», другие команды. Даже лидеры нашего хоккея, решающие максимальные задачи, делают ставку на молодых. Считаю, это следствие введения потолка зарплат, он мотивирует клубы не забывать о молодых хоккеистах, зарплаты которых не так велики, как к у ветеранов.

Не слишком ли рискует СКА, у которого две пятёрки не старше 2000 года? Ветераны должны быть в любой команде, но я считаю, что Питер всё равно двигается в правильном направлении. Доверие молодым всегда радует, так что курс СКА вызывает уважение.



Фёдоров? Не понимаю каких-то опасений, Сергей уже доказывал, что готов к любой роли — как на льду, так и около площадки. Знаю Сергея как человека, который любит работать и любит выигрывать. Уверен, что он быстро освоится и ЦСКА вновь будет бороться за Кубок Гагарина», — цитирует Каменского Russia-Hockey.