Директор «Автомобилиста» ответил на вопрос о будущем Павла Дацюка

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков ответил на вопрос о будущем нападающего Павла Дацюка.



«Дацюк с утра был во дворце, тренировался, он выполняет свою индивидуальную программу. На данный момент никаких решений о продолжении или завершении карьеры Павел не принимал. При любом сценарии «Автомобилист» должен быть способен решать задачи тем составом, который проходил предсезонную подготовку», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



Напомним, новый сезон КХЛ начнётся сегодня, 1 сентября, матчем «Авангард» — ЦСКА.

Ранее Дацюк объявил о том, что пока не принял решения по поводу своего будущего. Игрок готовился к сезону по индивидуальной программе.



В прошедшем сезоне КХЛ 43-летний форвард провёл 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 35 (12+23) очков при показателе полезности «+12». В плей-офф Дацюк сыграл в пяти встречах, сумев заработать 3 (1+2) результативных балла при общей полезности «-2».