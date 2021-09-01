Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Директор «Автомобилиста» ответил на вопрос о будущем Павла Дацюка

Директор «Автомобилиста» ответил на вопрос о будущем Павла Дацюка
Комментарии

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков ответил на вопрос о будущем нападающего Павла Дацюка.

«Дацюк с утра был во дворце, тренировался, он выполняет свою индивидуальную программу. На данный момент никаких решений о продолжении или завершении карьеры Павел не принимал. При любом сценарии «Автомобилист» должен быть способен решать задачи тем составом, который проходил предсезонную подготовку», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Напомним, новый сезон КХЛ начнётся сегодня, 1 сентября, матчем «Авангард» — ЦСКА.

Ранее Дацюк объявил о том, что пока не принял решения по поводу своего будущего. Игрок готовился к сезону по индивидуальной программе.

В прошедшем сезоне КХЛ 43-летний форвард провёл 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 35 (12+23) очков при показателе полезности «+12». В плей-офф Дацюк сыграл в пяти встречах, сумев заработать 3 (1+2) результативных балла при общей полезности «-2».

Новость по теме
Питерс: Дацюк тренировался с командой. Ждём его решение по поводу продолжения карьеры
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021