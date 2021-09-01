Директор «Автомобилиста» ответил на вопрос о будущем Павла Дацюка

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков ответил на вопрос о будущем нападающего Павла Дацюка.
«Дацюк с утра был во дворце, тренировался, он выполняет свою индивидуальную программу. На данный момент никаких решений о продолжении или завершении карьеры Павел не принимал. При любом сценарии «Автомобилист» должен быть способен решать задачи тем составом, который проходил предсезонную подготовку», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Напомним, новый сезон КХЛ начнётся сегодня, 1 сентября, матчем «Авангард» — ЦСКА.
Ранее Дацюк объявил о том, что пока не принял решения по поводу своего будущего. Игрок готовился к сезону по индивидуальной программе.
В прошедшем сезоне КХЛ 43-летний форвард провёл 51 матч в регулярном чемпионате, набрав 35 (12+23) очков при показателе полезности «+12». В плей-офф Дацюк сыграл в пяти встречах, сумев заработать 3 (1+2) результативных балла при общей полезности «-2».
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