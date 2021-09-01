Гимаев-мл.: не вижу ни одного ярко выраженного фаворита в этом сезоне

Хоккейный эксперт «Матч ТВ» и КХЛ ТВ Сергей Гимаев-младший поделился ожиданиями от матча «Авангард» — ЦСКА.



«Ожидания от сезона позитивные, борьба будет ещё непредсказуемее, чем в прошлом. Команды сильно обновились, я не вижу ни одного ярко выраженного фаворита в этом сезоне.



В матче «Авангард» — ЦСКА тоже сложно назвать фаворита. «Авангард» сохранил тренера, линию обороны, и остался Грубец. Преимущество этой команды в том, что сохранился тренерский штаб, соответственно, будут играть по прошлогодней системе, привычной для себя. Хотя достаточно серьёзно обновилась линия нападения. В ЦСКА серьёзно изменился состав, но ключевые изменения — появление Фёдорова. Из-за того, что команда в целом сохранилась, у «Авангарда» есть небольшое преимущество.



Сергей Фёдоров всю жизнь в хоккее, прошёл и огонь, и воду. В ЦСКА он восемь лет в качестве функционера. Конечно, это другая история, нежели должность главного тренера. Понятно, что придётся набирать опыт по ходу чемпионата, всё и сразу не бывает. Боб Хартли привёл команду к чемпионству в прошлом сезоне — это о многом говорит. Конечно, тренерский опыт Хартли и Фёдорова несопоставим.



У «Авангарда» есть всё, чтобы защитить свой титул. Они, как и в прошлом году, являются одними из главных претендентов на Кубок Гагарина», — сказал Гимаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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