«Айлендерс» продлят контракт с форвардом Бовиллье. Сумма сделки — $ 12,3 млн

«Нью-Йорк Айлендерс» продлит контракт с нападающим Энтони Бовиллье, сообщает журналист Артур Стэмпл в «Твиттере».
Отмечается, что соглашение будет заключено на три года и $ 4,1 млн за сезон. Общая сумма сделки — $ 12,3 млн.
Минувшим летом у хоккеиста закончился контракт с кэпхитом $ 2,1 млн в год. Форвард находился в статусе ограниченно свободного агента.
В прошедшем сезоне Бовиллье провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 28 очков: забросил 15 шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету хоккеиста 13 (5+8) очков в 19 встречах.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Айлендерс» заняли четвёртое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где в полуфинале уступили будущему победителю турнира — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — в семи матчах.
- 1 сентября 2021
-
16:19
-
15:33
-
15:27
-
15:20
-
14:23
-
13:34
-
13:30
-
13:20
-
12:55
-
12:40
-
12:34
-
12:27
-
12:21
-
12:14
-
11:48
-
11:35
-
11:27
-
11:24
-
11:18
-
11:13
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
09:20
-
09:19
-
09:00
-
08:41
-
08:20
-
08:20
-
08:03
-
05:51
- 31 августа 2021
-
23:58
-
23:51
-
23:41
-
22:14