«Айлендерс» продлят контракт с форвардом Бовиллье. Сумма сделки — $ 12,3 млн

«Нью-Йорк Айлендерс» продлит контракт с нападающим Энтони Бовиллье, сообщает журналист Артур Стэмпл в «Твиттере».

Отмечается, что соглашение будет заключено на три года и $ 4,1 млн за сезон. Общая сумма сделки — $ 12,3 млн.

Минувшим летом у хоккеиста закончился контракт с кэпхитом $ 2,1 млн в год. Форвард находился в статусе ограниченно свободного агента.



В прошедшем сезоне Бовиллье провёл 47 матчей в регулярном чемпионате и набрал 28 очков: забросил 15 шайб и отдал 13 результативных передач. В плей-офф на счету хоккеиста 13 (5+8) очков в 19 встречах.



Напомним, по итогам прошлого сезона «Айлендерс» заняли четвёртое место в таблице Восточной конференции и вышли в плей-офф, где в полуфинале уступили будущему победителю турнира — «Тампа-Бэй Лайтнинг» — в семи матчах.