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Тренер московского «Динамо» рассказал об особенностях предсезонной подготовки команды

Тренер московского «Динамо» рассказал об особенностях предсезонной подготовки команды
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Тренер московского «Динамо» Александр Савченков поделился деталями предсезонной подготовки бело-голубых.

«У нас было очень много беговых упражнений летом? Таким образом закладывается функциональная база. Да, все прекрасно понимают, что никакими бегами и никакими упражнениями просто невозможно заложить функционалку на весь сезон, но мы стараемся за счёт таких тренировок заложить базу на более длительное время, а в олимпийскую паузу можно подтянуть физику и планомерно подготовиться к плей-офф.

Все этапы подготовки были проверены уже не один раз и не в одной команде. И все, кто их выдерживал, как это сделала и наша команда, чётко понимают, для чего это нужно. Кросс — это выносливость и характер. Бега — тот же самый принцип: работа на максимальных пульсах, где нужно вытерпеть и проявить характер. В таких тяжёлых условиях происходит сплочение команды», — сказал Савченков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

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