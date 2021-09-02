Тренер московского «Динамо» рассказал об особенностях предсезонной подготовки команды

Тренер московского «Динамо» Александр Савченков поделился деталями предсезонной подготовки бело-голубых.
«У нас было очень много беговых упражнений летом? Таким образом закладывается функциональная база. Да, все прекрасно понимают, что никакими бегами и никакими упражнениями просто невозможно заложить функционалку на весь сезон, но мы стараемся за счёт таких тренировок заложить базу на более длительное время, а в олимпийскую паузу можно подтянуть физику и планомерно подготовиться к плей-офф.
Все этапы подготовки были проверены уже не один раз и не в одной команде. И все, кто их выдерживал, как это сделала и наша команда, чётко понимают, для чего это нужно. Кросс — это выносливость и характер. Бега — тот же самый принцип: работа на максимальных пульсах, где нужно вытерпеть и проявить характер. В таких тяжёлых условиях происходит сплочение команды», — сказал Савченков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
- 2 сентября 2021
-
10:20
-
10:17
-
10:00
-
09:20
-
08:42
-
08:30
-
08:17
- 1 сентября 2021
-
23:35
-
23:17
-
22:55
-
22:48
-
22:39
-
22:09
-
22:01
-
21:47
-
21:33
-
21:30
-
21:21
-
21:15
-
20:54
-
20:24
-
19:58
-
19:26
-
19:13
-
18:52
-
18:43
-
18:25
-
18:02
-
17:53
-
17:28
-
17:00
-
16:53
-
16:19
-
15:33
-
15:27