Александр Савченков объяснил причины выкупа контракта у «Динамо» в 2013 году

Тренер московского «Динамо» Александр Савченков объяснил решение выкупить контракт у клуба, которое он принял восемь лет назад, когда занимал должность главного тренера фарм-клуба бело-голубых в ВХЛ. В октябре 2013 года Савченков выкупил контракт у «Динамо», чтобы занять пост ассистента Алексея Кудашова в «Атланте».
«Я не привык о чём-то сожалеть. Как сложилось, так сложилось. Но это был осознанный шаг с моей стороны. Я понимал, что от меня хотят. Со стороны Алексея Николаевича прозвучала фраза: «Нужна помощь». И тут уже деньги становятся не важны. Выкупил не выкупил — это уже второй вопрос. Когда твоему другу нужна помощь, ты уже ни с чем не считаешься. В результате жизнь показала, что это был правильный шаг. Я доволен тем, как всё вышло», — сказал Савченков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
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