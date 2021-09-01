Хартли: «Авангард» — это большая семья. Надеюсь, все наши звенья будут ведущими

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги встречи Кубка Открытия с московским ЦСКА (4:0).
«Хорошее начало положено. Большинство придало нам жизнь. Мы здорово играли в обороне. Впечатлён игрой ребят. Грубец сделал много сейвов, мы его страховали. Здорово отработали в третьем периоде.
Шарипзянов, Телегин, Дергачёв травмированы. Прохоркин не смог сыграть, есть ребята, которые ездили в сборные. Много работы впереди. Цегларик ещё будет прибавлять. Он уезжал в сборную Словакии, не тренировался с нами. И у Якупова, и у Цегларика, и у Найта отличное голевое чутьё, у них хорошая «химия». Петер — настоящий профессионал с отличным броском.
Если ты хочешь быть успешным, нужно трудиться. Мы играем в отличный командный вид спорта. Шимон Грубец — один из них, настоящий трудяга, который хочет становиться всё лучше. Аналогично можно сказать и про других ребят. У нас семь новых нападающих по сравнению с прошлым сезоном, нужно время, чтобы сыграть.
Надеюсь, все наши звенья будут ведущими. «Авангард» — это большая семья, мы все равны. Найт и Цегларик вносят большой вклад в нападение, но есть Каблуков, Дедунов, другие ребята, которые выполняют свою работу. К Якупову у меня одно пожелание — чтобы он оставался здоровым. Его очень приятно тренировать, он невероятный игрок», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 1 сентября 2021
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