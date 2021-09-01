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Найт: не знаю, в чём секрет Грубеца. Никому из игроков «Авангарда» он его не раскрывал

Найт: не знаю, в чём секрет Грубеца. Никому из игроков «Авангарда» он его не раскрывал
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Нападающий «Авангарда» Корбан Найт подвёл итоги встречи Кубка Открытия с московским ЦСКА (4:0).

«Хорошее начало сезона. Мы знали, что ЦСКА — очень сильная команда, знали, что будет непросто. В первые два периода игра могла уйти в любую сторону, но всё-таки в третьем отрезке мы сломили сопротивление. Грубец здорово действовал, да и в целом отличная, боевая победа.

Я лучший бомбардир чемпионата КХЛ? Слишком сильно радоваться пока рано (смеётся). Думаю, что мы нащупали «химию» в звене, но ещё очень-очень много матчей впереди.

Действительно, ощутили некое дежавю сегодня. Несколько ребят говорили об этом в раздевалке, что вот, кажется, недавно играли с ЦСКА в плей-офф. Армейцы немного иначе играют, но это и понятно, ведь у них сменился главный тренер. Но по-прежнему они показывают силовой хоккей, и против них нелегко играть.

В чём секрет Шимона Грубеца? Не знаю, он никому из нас его не раскрывал. Но вообще, Шимон — невероятный профессионал. Он очень усердно трудится на льду и за его пределами, так что удивляться его результатам не приходится», — передаёт слова Найта корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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