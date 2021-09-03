Дегтярёв: на матчи «Амура» в КХЛ и «СКА-Хабаровска» в ФНЛ откроются трибуны на 75%

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв сообщил об увеличении вместимости арен на матчах профессиональных клубов Хабаровска – хоккейного «Амура» и футбольного «СКА-Хабаровск».



«Учитывая стабильную ситуацию в регионе, считаем возможным открыть трибуны на всех спортивных объектах на 75%, чтобы болельщики имели возможность поддержать наши команды. Это коснётся и «Амура» в КХЛ, и «СКА-Хабаровска» в ФНЛ», — приводит слова Дегтярёва на Восточном экономическом форуме «Р-Спорт».



Напомним, ранее глава КХЛ Алексей Морозов сообщал, что лига отправила письмо в правительство РФ и Роспотребнадзор с просьбой прояснить вопрос с разрешённой вместимостью хоккейных дворцов на матчах регулярного чемпионата.

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