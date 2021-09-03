Петтерссон — о 4:1 с «Адмиралом»: рад, что смог забить даже один раз в первой игре в КХЛ

Нападающий «Спартака» Эмиль Петтерссон подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (4:1).



«Мы провели ровную игру, держали темп все 60 минут. Хорошо сыграли в защите, смогли 4 раза огорчить соперника, определённо — это отличный старт.



Думаю, я сыграл неплохо, Йори и Сергей (Лехтеря и Широков. — прим. „Чемпионата“) мне очень помогали. Конечно, мог забить и больше, но я рад, что смог забить даже один раз в первой игре в КХЛ», — приводит слова Петтерссона пресс-служба клуба в «твиттере».



Напомним, 27-летний форвард стал игроком красно-белых в июле, заключив с командой однолетнее соглашение.



В следующем матче «Спартак» дома примет «Амур». Встреча состоится завтра, 4 сентября. Стартовый свисток — в 17:00 мск.