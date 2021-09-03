Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Петтерссон — о 4:1 с «Адмиралом»: рад, что смог забить даже один раз в первой игре в КХЛ

Петтерссон — о 4:1 с «Адмиралом»: рад, что смог забить даже один раз в первой игре в КХЛ
Комментарии

Нападающий «Спартака» Эмиль Петтерссон подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (4:1).

«Мы провели ровную игру, держали темп все 60 минут. Хорошо сыграли в защите, смогли 4 раза огорчить соперника, определённо — это отличный старт.

Думаю, я сыграл неплохо, Йори и Сергей (Лехтеря и Широков. — прим. „Чемпионата“) мне очень помогали. Конечно, мог забить и больше, но я рад, что смог забить даже один раз в первой игре в КХЛ», — приводит слова Петтерссона пресс-служба клуба в «твиттере».

Напомним, 27-летний форвард стал игроком красно-белых в июле, заключив с командой однолетнее соглашение.

В следующем матче «Спартак» дома примет «Амур». Встреча состоится завтра, 4 сентября. Стартовый свисток — в 17:00 мск.

Новость по теме
Чирлидерша праздновала новый сезон, Витория приветствовал фанатов. Фото победы «Спартака»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021