Петтерссон — о 4:1 с «Адмиралом»: рад, что смог забить даже один раз в первой игре в КХЛ

Нападающий «Спартака» Эмиль Петтерссон подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Адмиралом» (4:1).
«Мы провели ровную игру, держали темп все 60 минут. Хорошо сыграли в защите, смогли 4 раза огорчить соперника, определённо — это отличный старт.
Думаю, я сыграл неплохо, Йори и Сергей (Лехтеря и Широков. — прим. „Чемпионата“) мне очень помогали. Конечно, мог забить и больше, но я рад, что смог забить даже один раз в первой игре в КХЛ», — приводит слова Петтерссона пресс-служба клуба в «твиттере».
Напомним, 27-летний форвард стал игроком красно-белых в июле, заключив с командой однолетнее соглашение.
В следующем матче «Спартак» дома примет «Амур». Встреча состоится завтра, 4 сентября. Стартовый свисток — в 17:00 мск.
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