Форвард «Йокерита»: СКА времён Ковальчука, Панарина, Шипачёва мог спокойно играть в НХЛ

Нападающий «Йокерита» Ессе Йоэнсуу поделился мыслями о КХЛ.
«Думаю, КХЛ — это вторая лига в мире. Очень сильная лига, поэтому парни, набираясь опыта, меняют локацию, пробуют что-то новое — это нормально. Конечно, когда я только приехал в КХЛ после Северной Америки, звёзд было больше, но и расслоения было больше. Сейчас же считаю плюсом то, что в лиге стало много команд примерно одного довольно высокого уровня. Тем увлекательнее играть с такими соперниками.
Арена в Казани — одна из наиболее сложных в плане соперничества, «Ак Барс» всегда на виду.
Также вспоминаю старую арену ЦСКА и Александра Радулова, СКА времён Ковальчука, Панарина, Гусева, Шипачёва, а также Дацюка. Такие команды могли бы спокойно играть в НХЛ», — цитирует Йоэнсуу Metaratings.ru.
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