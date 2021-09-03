Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо М» — «Динамо Мн». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Йокерита»: СКА времён Ковальчука, Панарина, Шипачёва мог спокойно играть в НХЛ

Форвард «Йокерита»: СКА времён Ковальчука, Панарина, Шипачёва мог спокойно играть в НХЛ
Комментарии

Нападающий «Йокерита» Ессе Йоэнсуу поделился мыслями о КХЛ.

«Думаю, КХЛ — это вторая лига в мире. Очень сильная лига, поэтому парни, набираясь опыта, меняют локацию, пробуют что-то новое — это нормально. Конечно, когда я только приехал в КХЛ после Северной Америки, звёзд было больше, но и расслоения было больше. Сейчас же считаю плюсом то, что в лиге стало много команд примерно одного довольно высокого уровня. Тем увлекательнее играть с такими соперниками.

Арена в Казани — одна из наиболее сложных в плане соперничества, «Ак Барс» всегда на виду.

Также вспоминаю старую арену ЦСКА и Александра Радулова, СКА времён Ковальчука, Панарина, Гусева, Шипачёва, а также Дацюка. Такие команды могли бы спокойно играть в НХЛ», — цитирует Йоэнсуу Metaratings.ru.

Новость по теме
На Восточном экономическом форуме показали проект новой домашней арены СКА
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021