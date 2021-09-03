В. Третьяк рассказал о планах ФХР после решения НХЛ отпустить игроков на ОИ-2022

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал решение НХЛ принять участие в Олимпиаде-2022.

«Мы рады такому решению НХЛ! Болельщики смогут увидеть почти всех сильнейших игроков мира. Для сборной России, равно как и для любой страны-участницы, предстоящий турнир станет серьёзным вызовом. И мы полностью готовы к нему.



Вместе с тем, учитывая, что НХЛ может изменить своё решение и отказаться от участия в Играх, мы продолжим готовить два состава сборной: с игроками НХЛ и без них. Будем двигаться шаг за шагом, бороться за повторение успеха 2018 года.



Что касается усиления тренерского штаба, то мы сможем внести коррективы до начала Игр, когда станет точно известно, поедут ли игроки североамериканской лиги в Пекин. Это будет после 10 января», — цитирует Третьяка пресс-служба ФХР.