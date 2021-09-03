Кто должен быть главным тренером сборной России на Олимпиаде-2022 с игроками НХЛ?

Сегодня, 3 сентября, стало известно, что игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ) примут участие в зимних Олимпийских играх 2022 года.

Известный тренер Олег Знарок может войти в тренерский штаб сборной России на Олимпийских играх — 2022 в Пекине после того, как Национальная хоккейная лига разрешила своим игрокам принять участие в них.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Кто должен быть главным тренером сборной России на Олимпиаде-2022 с игроками НХЛ?»

Опрос доступен на сайте Quiz.

Отмечалось, что на бумаге Валерий Брагин останется главным тренером, но именно в Пекине, где тренер должен обладать соответствующим авторитетом среди игроков НХЛ, все ключевые решения будет принимать Знарок.



Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

Новость по теме Источник: Знарок войдёт в тренерский штаб сборной России на ОИ и будет принимать решения