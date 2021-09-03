Вратарь «Динамо» Ерёменко повторил рекорд Мальцева. Он проводит 17-й сезон за бело-голубых
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Голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко попал в заявку на первый матч сезона для бело-голубых с минскими одноклубниками. Для вратаря это уже 17-й сезон в родном клубе.
Таким образом, воспитанник СДЮШОР «Динамо» вышел на первое место в истории бело-голубых по количеству сезонов, проведённых в клубе, повторив клубный рекорд, который сейчас принадлежит Александру Мальцеву и Валерию Васильеву (по 17 сезонов).
Ранее Ерёменко продлил контакт с «Динамо» до конца сезона-2021/2022. Предыдущее соглашение 40-летнего голкипера с бело-голубыми закончилось 30 апреля 2021 года.
При этом вратарь, который провёл 26 матчей в регулярном чемпионате и уже два матча в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, в этом сезоне стал играющим тренером «Динамо».
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