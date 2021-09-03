Овечкин, Капризов, Панарин — в составе сборной России на ОИ-2022 по версии The Athletic

The Athletic представил вариант состава сборной России на ОИ-2022.



Вратари: Андрей Василевский, Семён Варламов, Игорь Шестёркин.



Защитники:



Михаил Сергачёв — Владислав Гавриков;

Иван Проворов — Артём Зуб;

Дмитрий Орлов — Никита Задоров;

Александр Романов — Никита Нестеров;



Нападающие:



Артемий Панарин — Евгений Малкин — Никита Кучеров;

Александр Овечкин — Артём Анисимов — Александр Радулов;

Кирилл Капризов — Владислав Наместников — Павел Бучневич;

Андрей Свечников — Владислав Каменев — Валерий Ничушкин;

Владимир Тарасенко, Вадим Шипачёв.

Напомним, 3 сентября Международная федерация хоккея выступила с заявлением о том, что НХЛ, ассоциация игроков НХЛ и ИИХФ достигли договорённости об участии хоккеистов Национальной хоккейной лиги в Играх-2022.



Зимние Олимпийские игры в Пекине (Китай) пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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