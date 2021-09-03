Быков: вызывает гнев, как НХЛ относится к хоккейному сообществу. Везде ставят свои условия

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение НХЛ отпустить хоккеистов лиги на Олимпиаду-2022 в Пекине.



«Насколько это правильное решение, надо спрашивать у тех, кто работает в НХЛ. Я буду очень рад, если все игроки из Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпийских играх, иначе это просто будет несправедливо по отношению к тем хоккеистам, которые представляют свои страны, и вообще ко всему хоккейному сообществу.



Я читал, что НХЛ вплоть за месяц до начала Олимпиады может изменить решение. Они везде ставят свои условия, всё хоккейное сообщество должно идти им навстречу. Я не очень с уважением отношусь к этой организации, хоть там и играют лучшие хоккеисты мира. Но то, как они относятся ко всему хоккейному сообществу, у меня вызывает даже гнев.



Качество и зрелищность Олимпиады от этого в какой-то степени, может быть, и повысится, но сама Олимпиада вне всех лиг — это самый большой праздник спорта в мире. Поэтому, даже если НХЛ не отпустит в итоге своих игроков, от этого качество праздника не испортится.



Олимпиада подразумевает под собой праздник для лучших спортсменов, поэтому было бы здорово, если бы хоккеисты из-за океана приняли бы в ней участие. Это было бы здорово и для болельщиков, и для специалистов, и для эволюции хоккея в целом. Мы будем переживать и болеть за сборную России, а игра покажет, смогут ли они повторить успех», — цитирует Быкова ТАСС.

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