Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Быков: вызывает гнев, как НХЛ относится к хоккейному сообществу. Везде ставят свои условия

Быков: вызывает гнев, как НХЛ относится к хоккейному сообществу. Везде ставят свои условия
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков прокомментировал решение НХЛ отпустить хоккеистов лиги на Олимпиаду-2022 в Пекине.

«Насколько это правильное решение, надо спрашивать у тех, кто работает в НХЛ. Я буду очень рад, если все игроки из Национальной хоккейной лиги примут участие в Олимпийских играх, иначе это просто будет несправедливо по отношению к тем хоккеистам, которые представляют свои страны, и вообще ко всему хоккейному сообществу.

Я читал, что НХЛ вплоть за месяц до начала Олимпиады может изменить решение. Они везде ставят свои условия, всё хоккейное сообщество должно идти им навстречу. Я не очень с уважением отношусь к этой организации, хоть там и играют лучшие хоккеисты мира. Но то, как они относятся ко всему хоккейному сообществу, у меня вызывает даже гнев.

Качество и зрелищность Олимпиады от этого в какой-то степени, может быть, и повысится, но сама Олимпиада вне всех лиг — это самый большой праздник спорта в мире. Поэтому, даже если НХЛ не отпустит в итоге своих игроков, от этого качество праздника не испортится.

Олимпиада подразумевает под собой праздник для лучших спортсменов, поэтому было бы здорово, если бы хоккеисты из-за океана приняли бы в ней участие. Это было бы здорово и для болельщиков, и для специалистов, и для эволюции хоккея в целом. Мы будем переживать и болеть за сборную России, а игра покажет, смогут ли они повторить успех», — цитирует Быкова ТАСС.

Новость по теме
Хоккеисты НХЛ сыграют на зимних Олимпийских играх 2022 года
Новость по теме
Источник: Знарок войдёт в тренерский штаб сборной России на ОИ и будет принимать решения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021