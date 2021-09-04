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Брагин: Мичков уступал в скорости, поэтому не все смены провёл в своём звене

Брагин: Мичков уступал в скорости, поэтому не все смены провёл в своём звене
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Главный тренер СКА Валерий Брагин подвёл итоги матча с ярославским «Локомотивом», где петербургский клуб по буллитам одержал победу (4:3).

«Хороший матч, получился обоюдоострым. Моментами мы владели преимуществом, моментами Ярославль. Думаю, матч понравился зрителям. Для начала сезона это была неплохая игра. Конечно, мы рады, что выиграли.

Почему Мичков иногда пропускал смены? Сегодня был более солидный противник. Моментами он уступал в скорости, поэтому не все смены провёл в своём звене.

Думаю, что Свечкова мы будем использовать и в центре, и на фланге. Он и в центре играть умеет, и с краю сегодня хорошо сыграл. Для развития это тоже будет неплохо», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

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