Линдхольм: сейчас я взбешённый, злой и очень хочу снова сыграть

Нападающий «Ак Барса» Пер Линдхольм прокомментировал поражение от «Куньлунь Ред Стар» (3:4).



«Хорошо начали игру, забили много голов, здорово играли. Но во втором и третьем периоде мы играли хуже. Соперник зацепился за свои шансы, они проявили упорство и забили голы. Но мы играли плохо.



Почему стали играть хуже во втором и третьем периодах? Такое иногда случается. Да, такого не должно происходить, но лучше, чтобы это происходило в начале сезона, а не в плей-офф. Нужно сделать правильные выводы, чему-то научиться после этого матча. Например, что нужно всегда биться до конца, не расслабляться и играть до конца.



Проведём три матча за четыре дня? Считаю, у нас всё будет хорошо. У нас физически сильная команда, которая от большого количества матчей будет только прибавлять. У нас впереди много упорных матчей, в которых интересно играть. Это не станет нашей проблемой, скорее, преимуществом.



Мою первую шайбу забрал Данис Зарипов, потом передал в раздевалке, и я положил её в сумку. Честно говоря, лучше бы мы сегодня выиграли, это было бы для меня приятнее. Сейчас я взбешённый, злой и очень хочу снова сыграть. Жду следующий матч, чтобы исправиться», — цитирует Линдхольма официальный сайт казанцев.