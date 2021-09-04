Линдхольм: сейчас я взбешённый, злой и очень хочу снова сыграть

Нападающий «Ак Барса» Пер Линдхольм прокомментировал поражение от «Куньлунь Ред Стар» (3:4).
«Хорошо начали игру, забили много голов, здорово играли. Но во втором и третьем периоде мы играли хуже. Соперник зацепился за свои шансы, они проявили упорство и забили голы. Но мы играли плохо.
Почему стали играть хуже во втором и третьем периодах? Такое иногда случается. Да, такого не должно происходить, но лучше, чтобы это происходило в начале сезона, а не в плей-офф. Нужно сделать правильные выводы, чему-то научиться после этого матча. Например, что нужно всегда биться до конца, не расслабляться и играть до конца.
Проведём три матча за четыре дня? Считаю, у нас всё будет хорошо. У нас физически сильная команда, которая от большого количества матчей будет только прибавлять. У нас впереди много упорных матчей, в которых интересно играть. Это не станет нашей проблемой, скорее, преимуществом.
Мою первую шайбу забрал Данис Зарипов, потом передал в раздевалке, и я положил её в сумку. Честно говоря, лучше бы мы сегодня выиграли, это было бы для меня приятнее. Сейчас я взбешённый, злой и очень хочу снова сыграть. Жду следующий матч, чтобы исправиться», — цитирует Линдхольма официальный сайт казанцев.
- 4 сентября 2021
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