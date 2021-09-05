«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0). Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».
На первой минуте игры счёт открыл финский нападающий уфимцев Теэму Хартикайнен. Авторами голевой передачи стали Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд. Удвоил преимущество «Салавата» на 7-й минуте форвард Александр Кадейкин. Ассистентом выступил Сергей Шмелёв.
Одну шайбу на 27-й минуте после передачи Сергея Шумакова отыграл нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев. Через минуту в большинстве третью шайбу в ворота Дмитрия Шикина отправил Сакари Маннинен. Ему ассистировали Филип Ларсен и Маркус Гранлунд. Ещё через минуту Джефф Плэтт сделал счёт 4:1 в пользу «Салавата». В голевой атаке также поучаствовали Степан Санников и Григорий Панин.
На 34-й минуте заключительную шайбу в игре забросил нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Автор голевой передачи — Сергей Зборовский.
В следующей игре «Салават» встретится с «Металлургом». Встреча состоится во вторник, 7 сентября, в 17:00 мск. «Автомобилист» в среду, 8 сентября, сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. Начало встречи — в 19:30 мск.
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