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«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ

«Салават Юлаев» в гостях обыграл «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ
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«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:2 (2:0, 2:2, 0:0). Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «Уралец».

На первой минуте игры счёт открыл финский нападающий уфимцев Теэму Хартикайнен. Авторами голевой передачи стали Сакари Маннинен и Маркус Гранлунд. Удвоил преимущество «Салавата» на 7-й минуте форвард Александр Кадейкин. Ассистентом выступил Сергей Шмелёв.

Одну шайбу на 27-й минуте после передачи Сергея Шумакова отыграл нападающий «Автомобилиста» Алексей Макеев. Через минуту в большинстве третью шайбу в ворота Дмитрия Шикина отправил Сакари Маннинен. Ему ассистировали Филип Ларсен и Маркус Гранлунд. Ещё через минуту Джефф Плэтт сделал счёт 4:1 в пользу «Салавата». В голевой атаке также поучаствовали Степан Санников и Григорий Панин.

На 34-й минуте заключительную шайбу в игре забросил нападающий «Автомобилиста» Стефан Да Коста. Автор голевой передачи — Сергей Зборовский.

В следующей игре «Салават» встретится с «Металлургом». Встреча состоится во вторник, 7 сентября, в 17:00 мск. «Автомобилист» в среду, 8 сентября, сыграет в Санкт-Петербурге со СКА. Начало встречи — в 19:30 мск.

КХЛ - регулярный чемпионат
05 сентября 2021, воскресенье. 15:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 4
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хартикайнен (Маннинен, Гранлунд) – 00:31' (5x5)   0:2 Кадейкин (Шмелёв) – 06:47' (5x5)   1:2 Макеев (Шумаков) – 26:26' (5x5)   1:3 Маннинен (Ларсен, Гранлунд) – 27:16' (5x4)   1:4 Плэтт (Санников, Панин) – 28:38' (5x5)   2:4 Да Коста (Зборовский) – 33:11' (5x5)
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