Илья Воробьёв прокомментировал победу «Металлурга» в матче с «Барысом»

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Илья Воробьёв подвёл итоги матча с «Барысом» (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«На старте мы схватили пару удалений, что поменяло нам игру. Но сыграли в целом хорошо, раза четыре попали в штанги. Наши новички – ребята хорошие, мы за ними давно смотрели. Это рабочие ребята, которых нам не хватало.



Зернов забросил две с «Автомобилистом», сегодня провёл добротный матч. Но ещё есть что можно улучшить в его игре. Травмированный Дронов уехал в Магнитогорск, пока у меня нет точной информации по его состоянию», – приводит слова Воробьёва официальный сайт КХЛ.



В следующем матче «Металлург» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым». Игра состоится во вторник, 7 сентября, начало — в 17:00 мск.