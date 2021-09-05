Питерс — о 2:4 с «Салаватом»: разочарованы началом. Теряем много шайб и усложняем игру

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс поделился мнением об игре с «Салаватом Юлаевым» (2:4) в рамках регулярного сезона КХЛ.
«Начало нас разочаровало. Мы достаточно быстро пропустили в очередном матче несколько голов. Затем с трудом создавали моменты и не смогли перевернуть ход встречи.
Шикин часто подсаживается, это некое движение-паразит. Будем ли с этим бороться? Этим займётся наш тренер по вратарям. Лично для себя я не вижу в этом проблемы. Скорее проблема в том, что мы даём наносить броски, когда ситуация три в один.
Нам нужно исправить ошибки при обращении с шайбой. Если мы избавимся от большого количества потерь, то в атакующей зоне мы станем смотреться намного лучше. Мы вроде всё делаем правильно, но теряем шайбу и потом идёт быстрая атака на наши ворота. Нам нужно подчистить обращение с шайбой.
С чем связаны ошибки игроков? Это проблема технического характера. Мы теряем очень много шайб и этим усложняем себе игру. Сегодня мы разочарованы стартом матча, но когда ты вновь теряешь шайбы, нарушаешь правила, то тебе тяжело вернуться в игру», – цитирует Питерса «Горобзор.ру».
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