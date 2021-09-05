Немировски: у меня плохая память. Уже забыл, что «Торпедо» проиграло «Ак Барсу» 7 игр из 8
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвёл итоги встречи с «Ак Барсом» (3:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Хорошая, быстрая игра, мне понравились все четыре тройки, Тихомиров здорово сыграл. Возвращаемся домой, нас ждут важные домашние игры. Ребята с течением игры всё больше привыкали к канадской площадке, в третьем периоде уже быстрее принимали решения.
Жафярова и Чеховича развели по разным звеньям? Мы решили, что так будет лучше и для них, и для нашей команды.
«Торпедо» в прошлом сезоне проиграло «Ак Барсу» 7 матчей из 8? У меня плохая память, я этого не помню. Я только знаю, что сегодня был второй матч нового сезона», — передаёт слова Немировски корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
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