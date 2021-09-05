Квартальнов: «Ак Барс» упустил игру с 3:0, и фортуна ушла. Теперь у всех Третьяк в воротах

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал итоги встречи с «Торпедо» (1:3).
«1:3, еле-еле забили гол. Считаю, что мы могли больше забить. «Торпедо» посвежее было, нам приходилось тяжело. Порадовало, что в концовке стали пособраннее, забили. Но надо было последнее большинство забить. Не получилось, готовимся дальше.
Вчера с 3:0 упустили игру, и фортуна ушла, мяч на другой стороне. Теперь её реально надо заслужить. Там ушло, там ушло, а сейчас так и будет, в этом и проявляется коллектив. Всё правильно делаем, всё рядом, но теперь у всех Третьяк в воротах, надо выходить из этой ситуации. Два матча за два дня — это нормально. Единственное, в начале третьего периода «Торпедо» посвежее было. Но мы знали такой график, готовили команду к этому.
Молодой Крутов в первом звене? День рождения сегодня у мальчишки. Хотели что-то поменять, придать свежести команде. На канадской площадке хорошо играть, быстрее нужно решения принимать. Но сегодня в стыках мы много проигрывали, пришлось силы тратить», — передаёт слова Квартальнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 5 сентября 2021
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