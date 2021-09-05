Петунин — об игре в звене Шипачёва: может быть, стесняюсь. Я ищу свою игру

Нападающий московского «Динамо» Александр Петунин подвёл итоги встречи с «Сибирью» (4:0).



«Хорошо, что выиграли! Бочара с сухарём. Проспали начало, но хорошо, что реализовали большинство и свои моменты.



Я стесняюсь и лишний раз отдаю передачу, играя в звене Шипачёва? Может быть. Я ищу свою игру. Ребята подсказывают, спасибо им. Рад вернуться в клуб! Тем более что много лет провёл в клубе. Мне все помогают, и надо оправдывать доверие. Окреп психологически за этот год, получил опыт», — передаёт слова Петунина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



В следующем матче «Динамо» встретится с действующим обладателем Кубка Гагарина — «Авангардом». Встреча состоится в среду, 8 сентября, в Москве. Начало — в 19:30 мск.

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