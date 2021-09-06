«Такое произведение искусства в музее можно выставлять». «Спартак» показал шлем Красикова

«Спартак» в официальном «Твиттере» клуба показал новый шлем российского голкипера Алексея Красикова.



«Зацените обновку Лёши Красикова, такое произведение искусства и в музее можно выставлять», – с такой подписью красно-белые опубликовали фото нового шлема голкипера.

Напомним, что минувшим летом голкипер перешёл в «Спартак» из «Сочи». В текущем сезоне голкипер сыграл в обеих встречах красно-белых. Сначала московский клуб обыграл «Адмирал» (4:1), затем переиграл «Амур».



В прошлом сезоне Красиков провёл шесть матчей за «Сибирь» в регулярном чемпионате КХЛ, а также 10 игр за «Сочи». В составе сочинцев голкипер оформил один шат-аут.

В следующем матче «Спартак» встретится с подольским «Витязем» сегодня, 6 сентября. Начало матча в 19:30 мск.