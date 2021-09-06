«Сочи» — о составе на ЦСКА: передайте Квартальнову: Третьяк на воротах не у всех, а у нас

«Сочи» опубликовал состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Большой». Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.
Место в воротах хозяев займёт Максим Третьяк.
«Передайте Дмитрию Квартальнову: Третьяк в воротах не у всех, а только у нас», – написала пресс-служба «Сочи» в «Твиттере».
Сочи:
М. Третьяк (Хелльберг, Брызгалов);
1-е звено: Камалов — Якс, Бакош — Вихарев — Пилипенко;
2-е звено: Валенцов — Рундблад, Феоктистов — Гараев — Руденков;
3-е звено: Балдаев — Зоркин, Николаев — Шэн — Петьков;
4-е звено: Мищенко, Баканов — Якимов — Коглотин, Жабреев.
ЦСКА:
Федотов (Рейдеборн);
1-е звено: Дальбек — Сергеев, Юртайкин — Андронов — Карнаухов;
2-е звено: Сведберг — Нестеров, Слепышев — Соркин — Григоренко;
3-е звено: Киселевич — Блажиевский, Плотников — Валльмарк — Окулов;
4-е звено: Макаров — Гилмор, Гуськов — Панкратов — Ртищев.
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