«Сочи» — о составе на ЦСКА: передайте Квартальнову: Третьяк на воротах не у всех, а у нас

«Сочи» опубликовал состав команды на матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА. Встреча пройдёт в Сочи на стадионе «Большой». Игра начнётся в 19:30 по московскому времени.



Место в воротах хозяев займёт Максим Третьяк.



«Передайте Дмитрию Квартальнову: Третьяк в воротах не у всех, а только у нас», – написала пресс-служба «Сочи» в «Твиттере».



Сочи:



М. Третьяк (Хелльберг, Брызгалов);



1-е звено: Камалов — Якс, Бакош — Вихарев — Пилипенко;

2-е звено: Валенцов — Рундблад, Феоктистов — Гараев — Руденков;

3-е звено: Балдаев — Зоркин, Николаев — Шэн — Петьков;

4-е звено: Мищенко, Баканов — Якимов — Коглотин, Жабреев.



ЦСКА:



Федотов (Рейдеборн);



1-е звено: Дальбек — Сергеев, Юртайкин — Андронов — Карнаухов;

2-е звено: Сведберг — Нестеров, Слепышев — Соркин — Григоренко;

3-е звено: Киселевич — Блажиевский, Плотников — Валльмарк — Окулов;

4-е звено: Макаров — Гилмор, Гуськов — Панкратов — Ртищев.