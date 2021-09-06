Брагин — о голах 16-летнего Мичкова: немногим дано природное чутьё забивать голы

Главный тренер СКА Валерий Брагин поделился мнением о встрече с «Адмиралом» (9:2), а также прокомментировал игру 16-летнего форварда клуба Матвея Мичкова.
«Хороший матч с нашей стороны, и голы хорошие забивали. Несколько отрезков выпало, но в принципе цельная и хорошая игра. Благодарю болельщиков, которые пришли в непростое время и поддерживали нас, это ощущалось.
Воробьёв провёл хороший матч. Ждать ли Морозова? У нас очень серьёзная конкуренция в этой позиции, всё может быть. Большой плюс Моисеева, что он играет на любой позиции. Он провёл хороший матч, наконец-то мы дождались, не просто так он оказался в СКА.
Вы же сами видели, в одном столкновении не Мичков упал, а противник. У него хороший внутренний стержень. В этом возрасте мы направляем, чтобы он правильно играл. Вторую половину он правильно играл. Немногим дано природное чутьё забивать голы. Самое главное, правильно вести Мичкова, ещё где-то развивать качества.
Надо ли успокаивать команду перед следующим матчем после обилия шайб? Да нет… Вы бы хотели, чтобы было 1:0? Мы играем для зрителей, думаю, они получили удовольствие от игры. Дай бог, чтобы в следующем матче было обилие голов с нашей стороны.
Две пропущенные шайбы? Пропускать всегда неприятно, будем поправлять эти моменты. Когда такой крупный счёт, в каких-то отрезках идёт расслабление. Что-то не получалось отдельными отрезками, нужно играть полностью 60 минут.
Только начальная стадия сезона, ищем варианты, пары обороны могут меняться. Ближе к плей-офф будем определяться с парами обороны, они станут постоянными», — приводит слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 6 сентября 2021
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