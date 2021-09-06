Мичков: не опасался выходить против взрослых, привыкаю к хоккею в КХЛ

Нападающий СКА Матвей Мичков поделился впечатлениями от игры в КХЛ после матча регулярного чемпионата с «Адмиралом» (9:2).
«Эмоции очень хорошие — мы победили. Но надо забывать этот матч и двигаться дальше. Прибавлять от матча к матчу. Всё только начинается. «Адмирал» — хорошая команда, но сегодня у них чуть не получалась игра, а мы этим воспользовались. Поэтому такой счёт. Спасибо болельщикам за поддержку, она сказывается на нашей игре. Жаль, что сейчас не может собраться полный стадион.
Первый гол — хорошо сработали партнёры. Вывели меня так, что оставалось только попасть. Андрей Кузьменко видел, что мне пошла передача. Я бросил ему между ног. В моменте со вторым здорово закрыл вратаря Фредрик, мне оставалось попасть в ближний угол.
Не опасался выходить против взрослых игроков. К любому столкновению надо быть готовым. В хоккее никто от них не застрахован. Надо быть готовым ко всему. Понемногу я привыкаю к хоккею в КХЛ», — приводит слова Мичкова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
- 6 сентября 2021
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