Фёдоров: не скажу, что поведя 3:0, снизили напор на «Сочи». Мы должны шлифовать свою игру

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров подвёл итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (4:1).



«Хорошая быстрая игра. В первые минуты игры нам удалось реализовать свои моменты. Думаю, наши ребята понимали, что независимо от счёта мы должны шлифовать свою игру и готовиться к следующим матчам.



Если вынести за скобки первые пять минут, можно ли сказать, что в целом получилась равная игра? Да, тогда, думаю, игра бы шла до гола. Канадский размер площадок подразумевает именно такую игру. Не скажу, что, поведя 3:0, мы снизили напор на ворота «Сочи». Но где-то мы всё-таки стали играть с оглядкой на наши ворота. Говорили парням: нельзя терять шайбу в средней зоне, нельзя завозить её из средней зоны в свою зону. Для нас важно играть солидно и правильно все 60 минут.



Играть в активный хоккей – это нормально для любой команды. И «Сочи» тоже играл в активный хоккей. Да, это было заданием на игру. И хочу повторить: канадский размер площадки подразумевает активную игру. Мы хорошо сыграли и по месту, и по шайбе», — приводит слова Фёдорова пресс-служба «Сочи».

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