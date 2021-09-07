Башкиров: больше люблю передачи раздавать — нравится, когда партнёр забивает и радуется

Нападающий «Салавата Юлаева» Данил Башкиров поделился мнением об игре с магнитогорским «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (7:2).
«Хорошая, боевая игра. Немного удаляться начали в конце, чуть подкосилась игра. Но здорово, что и забили в концовке свои голы. Довели дело до победы – это главное.
Моя личная результативность? Тренируюсь, всё через тренировки приходит. И, может быть, сегодня был мой день, удача была на моей стороне. Что нравится больше – забивать или отдавать? И то, и то! Но больше, наверное, передачи раздавать – нравится, когда партнёр забивает и радуется. А вообще сегодня в раздевалке признали лучшей всю нашу тройку! Спасибо партнёрам, это их заслуга.
Как с физикой дела? Всё хорошо, только начало сезона, была ударная предсезонка», – цитирует Башкирова официальный сайт КХЛ.
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