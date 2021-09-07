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Лайпсик: гол «Салавата» в меньшинстве стал ключевым

Лайпсик: гол «Салавата» в меньшинстве стал ключевым
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Нападающий «Металлурга» Брендан Лайпсик подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (2:7).

«Очень разочарованы таким результатом первой домашней игры. У нас была пара шансов вернуться в игру, но было уже слишком поздно. Плохое начало игры нас подвело.

Гол соперника в меньшинстве стал ключевым? Пожалуй, да. Когда пропускаешь четыре шайбы дома, вообще сложно вернуться в игру. Мы много допустили собственных невынужденных ошибок. Соперник высокого уровня воспользовался практически каждой.

Почему плохо провели начало матча? Мы позволили сопернику атаковать всей пятёркой, потом была пара удалений, мы отдали инициативу, а Уфа реализовала свои моменты.

Мой первый гол за «Металлург»? Конечно, забить его было приятно. Тем более что в тот момент счёт стал 2:4, мы получили ещё один шанс на камбэк. Но в итоге проиграли, поэтому это не важно. Нас ждёт непростой сезон, нам сегодня это дали понять. И необходимо хорошо поработать в ближайшие дни перед следующим матчем», – цитирует Лайпсика официальный сайт КХЛ.

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