Лайпсик: гол «Салавата» в меньшинстве стал ключевым

Нападающий «Металлурга» Брендан Лайпсик подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (2:7).
«Очень разочарованы таким результатом первой домашней игры. У нас была пара шансов вернуться в игру, но было уже слишком поздно. Плохое начало игры нас подвело.
Гол соперника в меньшинстве стал ключевым? Пожалуй, да. Когда пропускаешь четыре шайбы дома, вообще сложно вернуться в игру. Мы много допустили собственных невынужденных ошибок. Соперник высокого уровня воспользовался практически каждой.
Почему плохо провели начало матча? Мы позволили сопернику атаковать всей пятёркой, потом была пара удалений, мы отдали инициативу, а Уфа реализовала свои моменты.
Мой первый гол за «Металлург»? Конечно, забить его было приятно. Тем более что в тот момент счёт стал 2:4, мы получили ещё один шанс на камбэк. Но в итоге проиграли, поэтому это не важно. Нас ждёт непростой сезон, нам сегодня это дали понять. И необходимо хорошо поработать в ближайшие дни перед следующим матчем», – цитирует Лайпсика официальный сайт КХЛ.
- 7 сентября 2021
-
21:05
-
20:40
-
20:26
-
20:07
-
19:53
-
19:47
-
19:42
-
19:38
-
19:23
-
19:16
-
19:10
-
19:03
-
18:53
-
18:36
-
18:29
-
18:29
-
17:53
-
17:19
-
16:51
-
16:43
-
16:36
-
16:14
-
16:05
-
15:41
-
15:30
-
14:56
-
14:44
-
14:07
-
13:47
-
13:40
-
13:28
-
13:12
-
12:58
-
12:15
-
11:37