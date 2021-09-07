Гончарук и Мёрфи подрались в матче «Торпедо» — «Сибирь»

Сегодня, 7 сентября, в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный» местный «Торпедо» принимает новосибирскую «Сибирь». После второго периода гости ведут в счёте 1:0 (0:0, 1:0). На 33-й минуте нападающий хозяев Сергей Гончарук и защитник гостей Тревор Мёрфи подрались.



По итогам драки победу одержал хоккеист «Сибири». Оба игрока получили по пять минут штрафного времени.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, обе команды уже провели по два матча в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/2022. «Торпедо» уступило «Витязю» (3:6) и обыграло «Ак Барс» (3:1), «Сибирь» проиграла обе встречи: «Трактору» после овертайма – 2:3 (ОТ) и московскому «Динамо» – 0:4.