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Новичок «Магнитки» Зернов закончил матч с «Салаватом» с показателем полезности «-5»

Новичок «Магнитки» Зернов закончил матч с «Салаватом» с показателем полезности «-5»
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Новичок магнитогорского «Металлурга» нападающий Денис Зернов завершил встречу регулярного чемпионата с уфимским «Салаватом Юлаевым» с показателем полезности «-5».

Напомним, встреча закончилась разгромной победой «Салавата» со счётом 7:2.

Всего Зернов провёл в текущем сезоне три встречи и забросил две шайбы – отметился дублем в дебютном матче за «Магнитку» с «Автомобилистом».

После трёх матчей «Металлург» с четырьмя очками занимает четвёртое место в таблице Восточной конференции. Подопечные Ильи Воробьёва обыграли «Автомобилист» (6:2) и и «Барыс» (2:1), но уступили «Салавату».

В следующей встрече магнитогорский клуб дома сыграет с «Адмиралом» 10 сентября. Начало игры запланировано на 17:00 мск.

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