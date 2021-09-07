В минском «Динамо» ходит вирус простуды

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт подвёл итоги матча с ярославским «Локомотивом» (4:3) и рассказал о вирусе простуды в клубе.

«Почему не играл Рыбар? В последний момент мы приняли решение поменять вратаря из-за простуды», – передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

Напомним, эта встреча проходила в день авиакатастрофы, когда 7 сентября 2011 года самолёт с игроками и персоналом клуба разбился, отправляясь на матч с минчанами. Железнодорожники впервые сыграли в этот день после трагедии.

После трёх матчей в регулярном чемпионате КХЛ сезона-2021/2022 у «Динамо» две победы – над «Северсталью» (4:1) и «Локомотивом» (4:3). Единственный раз минчане уступили московскому «Динамо» в стартовом матче чемпионата (1:4).